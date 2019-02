Sportelli a Cerretani sulla Saffi: “Goffo tentativo di minimizzare”

SIENA. “A seguito delle notizie infondate fornite dal Consigliere Cerretani devo precisare che non corrisponde al vero che le pareti della scuola Saffi fossero ancora umide quando le classi sono ritornate – precisa l’assessore Sportelli – I lavori erano finiti ed eseguiti a regola d’arte e come verificato le classi sono state tinteggiate con pittura ad acqua e pertanto perfettamente fruibili da ragazzi e professori. Il goffo tentativo di minimizzare il modo in cui la nostra Amministrazione ha risolto un problema grave in tempi rapidi viene respinto al mittente invitando i Consiglieri di opposizione a non diffondere notizie infondate”.