Sospesi i pagamenti delle contravvenzioni

La Polstrada invita gli utenti a non recarsi negli uffici

SIENA. La Polizia Stradale invita gli utenti a non recarsi negli uffici di Siena e di Montepulciano, se non per particolari e documentate situazioni di necessità ed urgenza, vista anche la sospensione dei termini di notifica e di pagamento dei verbali.

Il Servizio Polizia Stradale ha, infatti, comunicato che a decorrere dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020, sono stati sospesi i termini di notifica dei processi verbali al codice della strada e leggi collegate, i termini per i pagamenti in misura ridotta e quelli per lo svolgimento di attività difensive e per la presentazione dei ricorsi afferenti verbali di violazioni amministrative.

Inoltre il cosiddetto Decreto “Cura Italia” del 17 marzo ha esteso da 5 a 30 giorni i termini per il pagamento in misura ridotta del 30%, dalla contestazione o notificazione della violazione.

Sarà possibile inoltrare istanze o richiedere informazioni tramite gli indirizzi e i numeri telefonici presenti sul sito internet della Questura di Siena: https://questure.poliziadistato.it/servizio/uffici/5730dc9d24105022252548