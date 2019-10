Soroptimist: passaggio di consegne alla presidenza

Sara Galgani affida la campana a Eleonora Coppola

Mercoledì 9 ottobre si è tenuta la conviviale di apertura del nuovo anno soroptimista, con il passaggio della campana: la presidente uscente Sara Galgani ha passato ufficialmente la carica a Eleonora Coppola, alla presenza della past president nazionale ed attuale Gouverneur del Soroptimist International d'Italia Flavia Pozzolini e delle massime autorità cittadine.

La presidente uscente Galgani ha fatto un resoconto del biennio appena concluso, illustrando tutte quelle che sono state le iniziative intraprese dal club, in particolar modo i service realizzati: il Premio di studio del valore di 1.000€ assegnato alla diplomata Matilde Niccolucci del LSSA “T. Sarrocchi” per aver partecipato con impegno agli incontri previsti nel progetto “SI FA STEM”, aver ottenuto il massimo dei voti alla maturità ed essersi iscritta ad una facoltà scientifica; il defibrillatore donato al Liceo Scientifico “G.Galilei” nell’ambito del progetto “Si parla di cuore”, affiancato dal corso di primo soccorso per insegnanti e studenti effettuato in collaborazione con la Misericordia di Siena; il restauro di una tabula lignea dipinta, raffigurante una “Madonna col Bambino” con iscrizioni su pergamena, opera del ‘400 scoperta da Raffaele Marrone, uno studente dell’Università di Siena, che ha potuto preparare la tesi su tale dipinto, adesso di nuovo esposto al Santa Maria della Scala; il tirocinio ed il gettone di partecipazione assegnato sia ad Isabel De Donatis che a Melania Verde nell’ambito del progetto “Si Forma”, le due laureande vincitrici tra le candidate provenienti dall’ateneo senese.

La nuova presidente Coppola, nel suo discorso di insediamento ha tenuto a ringraziare le amiche della fiducia accordatale, ribadendo che lavorerà per dare continuità ad un percorso ormai avviato da anni nell’impegno a realizzare quelle che sono le finalità soroptimiste, presentando poi in anteprima alcune proposte di progetti secondo le linee programmatiche indicate dalla nuova presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia.

Durante la serata sono state presentate ufficialmente anche le tre nuove socie del Club Soroptimist di Siena, Sabrina Pecchia, Luana Ricci e Liana Barbati, che sapranno porre le loro elevate capacità professionali al servizio del club per incrementare il raggiungimento dei suoi obiettivi. La serata è stata allietata dal concerto tenuto dai MEGG Quartet, giovane band senese che ha reinterpretato alcuni famosissimi brani che hanno fatto la storia della musica, da David Bowie ai Dire Straits.