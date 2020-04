Soroptimist dona nuovamente dispositivi di protezione alle Scotte

SIENA. Come iniziativa di sostegno nell’ambito dell’emergenza Covid-19, il Soroptimist International Club di Siena ha deciso di concentrare i propri sforzi acquistando Dpi – Dispositivi di protezione Individuali – per il Policlinico “Le Scotte” di Siena, struttura di riferimento sia per l’intera provincia che per le città vicine della regione.

Dopo aver effettuato la consegna della prima tranche di 760 Dpi lo scorso 26 marzo, il Club ha continuato, in accordo con il Professor Sabino Scolletta, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, l’azione di reperimento di altri dispositivi utili nella fase di emergenza da Covid -19 e nel mese di aprile ha provveduto a consegnare la seconda tranche alla Dott.ssa Maria Teresa Bianco della Farmacia ospedaliera, tramite la Presidente, Vice Presidente e Past President del Club, che si sono recate personalmente presso l’Ospedale in rappresentanza di tutte le socie di Siena.

Nello specifico si è trattato di ulteriori 315 Dpi, tra tute Tnt cat. III, calzari lunghi monouso cat. III ed occhiali di protezione, che si vanno ad aggiungere ai dispositivi già consegnati, per un totale di oltre 1.000 presidi medici necessari ed urgenti per mettere in sicurezza sia il personale medico che i pazienti dell’Ospedale.

Oltre al contributo delle socie, la donazione si è potuta realizzare grazie anche al contributo esterno da parte di persone che hanno voluto dare il loro sostegno al Reparto di Terapia Intensiva tramite il Soroptimist Club di Siena. Nel ringraziare ancora il Reparto per l’instancabile lavoro a favore dei malati, ricordiamo che l’impegno del Club continua con altre iniziative per fronteggiare l’emergenza

Soroptimist International Club è un’organizzazione mondiale di donne impegnate negli affari e nelle professioni, una voce universale per le donne, che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione.