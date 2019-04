Solidarietà al sindaco dai consiglieri di maggioranza

SIENA. Tutti i consiglieri di maggioranza esprimono vicinanza al sindaco Luigi De Mossi che oggi 25 Aprile, è stato offeso a più riprese ancor prima di leggere il proprio discorso durante il corteo nelle strade cittadine e successivamente in Piazza del Campo. Tale contestazione preventiva è la dimostrazione del pregiudizio con cui sono scesi in piazza oggi alcuni sedicenti antifascisti.

Il sindaco De Mossi nel suo intervento, oltre che ricordare il babbo partigiano e lo zio Luigi, ha ben sottolineato i riflessi e i valori della Liberazione che ancora oggi devono guidare l’azione di chi fa politica e amministra la nostra comunità.

Criticare proprio l’attuale sindaco, che con la sua storia professionale e politica ha dimostrato di ergersi a difensore della libertà di espressione e critica in tempi in cui a Siena si respirava un’aria tutto fuorché libera, è quantomai paradossale. Questa contestazione dimostra che il 25 aprile viene usato da una parte come pretesto per alimentare polemica e contrapposizioni fuori dalla storia.

Noi non ci faremo tirare dentro questa inutile contesa ma ci schiereremo sempre dalla parte di chi difende la libertà.

I consiglieri di Maggioranza