Socci: “La mia partecipazione all’evento è gratuita”

SIENA. Da Antonio Socci riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento al comunicato della lista “Per Siena”, in cui si afferma “Il Comune di Siena ha deciso di utilizzare fondi destinati a ‘interventi a sostegno dei minori’, del bilancio 2019 (cap. 1201100) per una iniziativa smaccatamente politica, e della peggior specie. Sono 3.025 euro, soldi pubblici, utilizzati non per l’infanzia a cui erano destinati ma per Diego Fusaro e Antonio Socci”, esigo che sia pubblicata – con lo stesso risalto – questa smentita: io partecipo a titolo del tutto gratuito alla presentazione del libro quindi è del tutto falso che ci siano “soldi pubblici utilizzati non per l’infanzia a cui erano destinati, ma per Diego Fusaro e Antonio Socci”. Non c’è un solo euro che sia destinato a me”.