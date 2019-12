Six Underground non nomina Siena: Valentini presenta un’interrogazione

Si interroga il sindaco per sapere:

– come mai il contributo di Netflix a vantaggio del Comune di Firenze è stato cinque volte superiore a quello riconosciuto a Siena, nonostante l’enorme disponibilità data al regista per utilizzare in modo disinvolto le strade e le piazze della nostra città;

– se e come si sono assicurati che il film evidenziasse con chiarezza il patrimonio culturale ed architettonico di Siena , producendo quel positivo ritorno di immagine che ci si aspettava dopo le nette dichiarazioni del sindaco De Mossi, tenendo anche conto che questa ultima domanda fu già avanzata da me in modo pubblico al Comune di Siena a settembre dello scorso anno e che quindi l’Amministrazione aveva tutto il tempo per assicurarsi che gli impegni di Netflix sarebbero stati rispettati”.