Sistemi agroalimentari sostenibili: una prospettiva mediterranea

Il corso on line gratuito disponibile anche in lingua italiana

SIENA. E’ ora disponibile anche tradotto in lingua italiana e francese, oltre che in inglese, il corso on line gratuito sulla sostenibilità nel settore agroalimentare “Sustainable Food Systems: a Mediterranean Perspective”.

Il “Mooc”- Massive Open Online Courses, dedicato ad affrontare il tema dei sistemi alimentari sostenibili a partire da una prospettiva mediterranea e in linea con i contenuti principali del programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), ha oltre 2000 studenti iscritti da tutto il mondo (i Paesi più attivi sono Stati Uniti e Italia) e un team di docenti internazionali di altissimo livello.

Il corso analizza le sfide e le opportunità del settore agricolo nel bacino del Mediterraneo e le sfide globali e locali per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs. Le lezioni trattano la storia e la cultura dell’agricoltura e le sue principali caratteristiche, con un focus sulla “dieta mediterranea”; i dati agricoli con particolare attenzione ai modelli di sviluppo rurale e alla creazione di valore; i quadri politici dell’Unione Europea e gli accordi internazionali su cibo e agricoltura nel Mediterraneo; le opportunità legate all’innovazione e alla sostenibilità nel settore.

Il corso, riconosciuto dalla Commissione Europea all’interno del progetto Erasmus+ Virtual Exchange, si inserisce nell’azione di ricerca e di didattica sulla sostenibilità portata avanti all’Università di Siena, nell’ambito dell’iniziativa SDSN (Sustainable Development Solutions Network) dedicata al Mediterraneo, ed è promosso in collaborazione con la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition. Tra le collaborazioni istituzionali anche la FAO con l’integrazione dell’offerta formativa tramite il loro Centro e-learning che rende disponibili i materiali didattici all’interno del corso.

Tutte le informazioni sul corso sono qui: http://www.sdsn-mediterranean.unisi.it/mooc-sustainable-food-systems-a-mediterranean-perspective/

Il corso è disponibile su questa piattaforma: https://www.edx.org/course/sustainable-food-systems-a-mediterranean-perspective