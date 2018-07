Il sindaco chiede a Dinelli e Toscano di rimettere il mandato in Fondazione

"Sono stati nominati dal Comune in piena tornata elettorale"

SIENA. Il sindaco Luigi De Mossi tramite lettere recapitate alla Fondazione Monte Dei Paschi di Siena, ha chiesto ai due membri della deputazione generale della Fondazione, Laura Dinelli e Alessandro Toscano, nominati in data 17 maggio 2018 con nomina comunale, di valutare di mettere a disposizione il proprio mandato alla attuale Amministrazione comunale, e, comunque, che si coordino con l’bAmministrazione in carica insieme con gli altri nominati del Comune di Siena, in merito alle attività della Fondazione.

“Laura Dinelli ed Alessandro Toscano sono stati nominati dalla precedente Amministrazione comunale nell’imminenza della tornata amministrativa che mi ha visto eletto – ha dichiarato il sindaco – I cittadini hanno espresso una chiara volontà di cambiamento. Ho chiesto quindi ai due nominati, fermo restando il contenuto dell’art 7 comma 4 dello Statuto della Fondazione e delle altre norme che regolano l’indipendenza dei designati, di tenere conto che dovranno integrarsi con il principio di responsabilità e rispondenza alla cultura ed alla popolazione che rappresentano e che ha la sua massima espressione nel Comune”.