Siglato un accordo tra “Reagisco” e Fondazione prevenzione usura

L'accordo sviluppa l'attività di prevenzione ed il credito di solidarietà

SIENA. Lo scorso 28 Marzo una delegazione dell’Associazione Antiracket Antiusura Reagisco, organizzazione di volontariato con sede nazionale a Massarosa in provincia di Lucca ed operante in tutto il territorio nazionale ed in particolare in Toscana, si è recata nella città di Siena presso la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura Onlus, per la stipula di un importante Protocollo d’Intesa tra la Fondazione e l’Associazione, riguardante le attività di prevenzione dell’usura e di credito di solidarietà.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto alla presenza del presidente territoriale dell’Associazione Reagisco per le Province di Siena-Grosseto-Arezzo Roberto Vulpo, tra il presidente dell’Associazione Reagisco Dandy Frati ed il presidente della Fondazione Toscana Prevenzione Usura Lelio Grossi, è un importante traguardo raggiunto dell’Associazione Reagisco, volta all’assistenza ed al supporto di persone, famiglie e piccole imprese esposte al rischio di usura e-o in situazioni di difficoltà finanziarie, potendo ricorrere al fattivo supporto e alle possibili soluzioni di accesso a finanziamenti e-o procedure di esdebitazione e-o operazioni di credito familiare, pratiche preventive attraverso la Fondazione Toscana Prevenzione Usura ed i suoi Centri di Ascolto presenti in tutta la Toscana.

Il protocollo d’Intesa consentirà una maggiore diffusione di tutti gli importanti servizi della Fondazione attraverso i servizi dell’Associazione Reagisco, le pubblicazioni e gli eventi informativi che sono in programma nei prossimi mesi anche in accordo con altri enti ed amministrazioni pubbliche.