SienaSocial, mappa per vivere Siena ai tempi del COVID-19

Un’idea di IDEM ADV che nasce come contributo alla comunità cittadina

SIENA – Una mappa che funziona come aggregatore per avere tutti insieme, in un unico luogo virtuale, servizi e informazioni utili in questo periodo di emergenza: è questa l’idea alla base di #SienaSocial (www.sienasocial.it), sito internet realizzato dall’agenzia di comunicazione senese IDEM ADV e da ieri pubblicato on line e sui social network.

In questo periodo di emergenza legato al Covid-19, d’altronde, l’indicazione che arriva dalle autorità è quella di RESTARE A CASA il più possibile. Anche noi, come molti, siamo a casa con la fortuna di poter comunque lavorare in smart working. Ci siamo chiesti, allora, cosa potesse essere utile alla città e ai senesi per alleviare, anche solo in piccola parte, il disagio di questi giorni.

La risposta è stata: una mappa. Anche a Siena, come in altre città d’altronde, molti esercizi commerciali si sono organizzati per consegnare la spesa o effettuare servizi a domicilio, nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E tanti altri soggetti, pubblici e privati, si sono organizzati per mettere a disposizione di tutti, on line, i loro consigli, il loro patrimonio culturale o il loro materiale, le loro idee. Per passare il tempo, per sentirsi vicini anche dovendo stare lontani.

In questa mappa abbiamo, dunque, tentato di raccogliere i servizi, le informazioni e gli spunti che possono essere utili a tutti noi e che vanno dal cibo a domicilio alla consegna dei farmaci, dal supporto telefonico di tante realtà di volontari alle lezioni universitarie on line, fino a chi organizza corsi sportivi o momenti musicali. In poche ore abbiamo avuto oltre 4mila contatti (con 11mila visualizzazioni di pagine) e raccolto l’adesione di oltre 70 realtà, ma la mappa è in continuo aggiornamento.

Essere inseriti in questa mappa è (e resterà) completamente gratuito: non c’è quota di adesione, non c’è commissione, niente di tutto questo. Non è nemmeno il tentativo di sovrapporsi ai canali ufficiali dell’informazione, che restano ovviamente il punto di riferimento anche per noi. È solo un modo che noi di IDEM ADV abbiamo trovato per dare il nostro contributo alla nostra città e alla comunità di cui facciamo orgogliosamente parte.

Perché, anche stando lontani, possiamo restare vicini.

IDEM ADV è un gruppo di lavoro, con base a Siena. Nato nel 2008, riunisce professionisti della comunicazione, creativi ed esperti di nuove tecnologie che, da anni, lavorano e intraprendono una formazione continua nei propri ambienti di appartenenza. Grazie ad una dinamica di networking, IDEM ADV collabora e interagisce quotidianamente con professionisti specializzati in ogni ambito della comunicazione, riuscendo così a ideare e realizzare progetti completi e funzionali di comunicazione integrata. Dal 2013 gestisce lo spazio di co-working Spazio UnoDue, in piazza dell’Abbadia.