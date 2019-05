Siena, variazioni alla linea s54 per la chiusura di via Fontebranda

Le modifiche, che interesseranno anche le linee scolastiche per e dalle scuole Saffi e San Bernardino, saranno in vigore dal 20 al 25 maggio nella fascia oraria dalle 8 alle 18

Autobus Tiemme

SIENA. A Siena in vigore temporanee modifiche al servizio di trasporto urbano. Da lunedì 20 a sabato 25 maggio, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, sarà chiusa al transito via Fontebranda, pertanto la linea s54 effettuerà capolinea presso la fermata in prossimità della risalita meccanizzata, dove effettuerà inversione e ripartirà con due minuti di ritardo rispetto all’orario del capolinea. Non sarà quindi raggiunta la fermata di piazza Indipendenza.

Anche le linee scolastiche per e dalle scuole Saffi e San Bernardino effettueranno la salita e discesa degli studenti presso la fermata in prossimità della risalita meccanizzata e non raggiungeranno piazza Indipendenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.tiemmespa.it.