Siena: un crowdfunding per salvare Uradio

Appello degli studenti universitari che lavorano nella web radio

SIENA. “Rischiamo di chiudere la nostra radio universitaria entro la fine dell’anno accademico. Adesso serve il vostro aiuto per poter continuare a tenere viva Uradio”, è l’appello degli studenti universitari di Siena che lavorano all’interno della web radio.

Uradio, nata nel 2010, è l’erede della primissima radio universitaria italiana: “Abbiamo molte attività in cantiere e un conto in rosso – spiegano i volontari all’interno della webradio – Malgrado l’aiuto dell’Università degli Studi di Siena, che ci concede gli spazi dove svolgere il nostro lavoro, a causa di alcune vicissitudini le spese per tenere attive le trasmissioni e il magazine sono diventate troppo onerose per essere sostenute solo con le quote associative”.

Per questo motivo hanno lanciato una campagna di raccolta fondi sociale su GoFundMe. Il primo obiettivo è quello di raggiungere 3mila euro: con questo denaro si potrà pareggiare il bilancio e pagare la SIAE, l’SCF, l’affitto del server e la manutenzione dell’attrezzatura.

“Vogliamo continuare ad essere il ponte tra l’Università e le esigenze degli studenti – concludono – In questa realtà abbiamo trovato un luogo dove esprimerci, riunirci e sentirci parte di una comunità, acquisendo competenze pratiche che difficilmente si trovano nei libri”.

Per coloro che doneranno ci sarà la possibilità di partecipare a uno dei programmi della radio. La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/saveuradio