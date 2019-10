Siena: turista muore nel bagno di una pizzeria in centro

Per il medico legale il decesso è avvenuto per cause naturali

SIENA. I Carabinieri della stazione di Siena centro e quelli del radiomobile sono intervenuti attorno a 12:30 presso il ristorante pizzeria Le Logge del Papa.

Un turista 63enne, originario di Genova e in vacanza a Siena, durante il pranzo ha avvertito un malore e si è recato in bagno. Poco dopo i compagni di viaggio, vedendo che non tornava, sono andati in bagno e lo hanno trovato morto. A nulla è servito il tentativo di soccorso operato dal 118.

I Carabinieri hanno fotografato lo stato dei luoghi e, nonostante la chiarezza della situazione, l’autorita’ giudiziaria valuterà se sia necessario procedere alla autopsia, anche se il medico legale ha certificato che si è trattato di morte per cause naturali.

Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’obitorio delle Scotte.