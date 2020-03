Siena: “Tolleranza zero” per chi non osserva l’articolo 650

SIENA. “Tolleranza zero” è la parola d’ordine, sempre più incisiva, da parte della Polizia Municipale, che ogni giorno controlla a tappeto la città e le vie di maggior transito veicolare.

Solo così, infatti, si può limitare l’espandersi del contagio da Covid-19, ma nonostante gli accorati appelli del Governo e dello stesso sindaco Luigi De Mossi, oggi, 19 marzo, sono state denunciate per violazione all’art. 650 del Codice Penale altre tre persone che, senza valido motivo, si erano allontanate dalla propria abitazione.

Gli accertamenti effettuati sono stati 242 e le autocertificazioni acquisite 212. Mentre nessun rilievo è emerso dalle verifiche effettuate su 44 esercizi commerciali.

Raccomandato, per i supermercati, un maggior controllo del numero degli ingressi in modo che le persone possano più facilmente rispettare le distanze durante la scelta dei prodotti, così come all’esterno, dove si deve sempre assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.