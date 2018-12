Siena si candida al programma “Urban Innovative Actions”

SIENA. La Giunta comunale ha approvato le linee guida per la candidatura al quarto bando del programma “Urban Innovative Actions” (UIA) pubblicato ad ottobre dalla Commissione Europea, con scadenza in data 31/01/2019, il cui obiettivo principale è quello di sostenere azioni innovative e sperimentali per lo sviluppo urbano e in particolare la transizione digitale, la povertà urbana, l’uso sostenibile del suolo e la sicurezza urbana. Il finanziamento per l’intero progetto non potrà superare i 5 milioni di euro; la quota di finanziamento copre fino all’80% dei costi ammissibili.

Grazie a questo progetto si intende individuare alcune aree della città di Siena che svolgono funzioni in termini di servizi ecosistemici approfondendone le risorse di approvvigionamento (acqua,cibo, la legna), di supporto (es. formazione del suolo, ciclo dei nutrienti, produzione primaria) di regolazione (es. regolazione del clima, regolazione delle malattie, regolazione dell’acqua, depurazione dell’acqua, impollinazione); culturali (es. spirituali e religiose, ricreative, ecoturismo, estetiche, di creatività, didattiche, senso di appartenenza al luogo, patrimonio culturale).

Il progetto presenta carattere di innovazione in ragione del fatto che le azioni verranno sperimentate nel contesto di una città Unesco; l’individuazione di ecosistemi urbani rappresenta la premessa per realizzazione di servizi dI tipo economico, sociale, culturale ecc; l’utilizzo di tali ecosistemi dovrà essere effettuato secondo metodologie che ne garantiscano la conservazione e il mantenimento delle funzioni. Il progetto sarà presentato ed eventualmente gestito in caso di approvazione da un partenariato pubblico – privato, di cui il Comune di Siena avrà un ruolo di capofila; il partneriato sarà composto da delivery partners che avranno un ruolo attivo ed un budget definito, mentre un gruppo ampio di portatori di interesse avrà il compito di sostenere il progetto, il cosiddetto Wider group of stakeholders. I partners privati saranno selezionati con una manifestazione d’interesse.