Siena: selezione per due incarichi dirigenziali a tempo determinato

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 24 febbraio

SIENA. Il Comune ha indetto le selezioni per il conferimento di due incarichi dirigenziali a tempo determinato, uno per Dirigente della Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio, l’altro per la Direzione Manutenzione, Ambiente e Verde, ai sensi dell’ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

I candidati devono essere in possesso, per entrambe le selezioni, del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, o quella Specialistica (LS), o Magistrale (LM), per il primo incarico, in ambito giuridico/economico; per il secondo in Architettura, o Ingegneria.

Inoltre viene richiesta una particolare e comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto degli incarichi, dimostrata attraverso l’aver svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti e aziende pubbliche o private nell’ambito del turismo, comunicazione e commercio (per il primo ruolo), oppure nell’area dei lavori pubblici (nel secondo), o una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche, e da concrete esperienze di lavoro per almeno un quinquennio nei settori di riferimento.

La domanda, con allegato il curriculum e la fotocopia di un documento d’identità, deve pervenire al Comune entro il prossimo 24 febbraio, direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza del Campo 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche dalle 15-16,30; a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena, Piazza del Campo 1, (non farà fede la data di inoltro del plico), oppure con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it

Gli avvisi con i relativi moduli di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito https://www.comune.siena.it/Il Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/Bandi-e-Avvisi/Avvisi-e-Bandi-in-Pubblicazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292184, 292185, 292186, 292187.