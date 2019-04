Siena rinnova l’adesione all’Associazione delle vie Francigene

SIENA. La Giunta ha deliberato il rinnovo dell’adesione all’associazione Europea delle Vie Francigene e all’associazione toscana delle Vie Francigene e Cammini per l’anno 2019. La scelta di continuare a far parte di questi due istituti, che hanno lo scopo di valorizzare e promuovere questo antico itinerario, è legata proprio al fatto che questa Via, principale percorso medievale di transito commerciale e religioso di pellegrinaggio verso Roma, è anche simbolo del territorio del Comune di Siena. Attrazione turistica, religiosa e culturale sulla quale l’amministrazione vuole continuare ad investire per contribuire sempre più al suo sviluppo economico ed eco-sostenibile. Ecco perché Siena non può non rinnovare, anche per quest’anno, l’iscrizione all’Associazione Europea delle Vie Francigene che dura ormai dal 2002 in modo continuativo e all’associazione Toscana costituita nel 2009 con l’obiettivo di creare sinergie tra i vari attori fornendo servizi di qualità e uniformi su tutto il territorio toscano.