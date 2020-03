Siena: pattuglie e droni per controllare il territorio

205 le persone controllate dalla Polizia Municipale, 197 le autocertificazioni acquisite e una denuncia scattata

SIENA. Oggi, 23 marzo, sono state 205 le persone controllate dalla Polizia Municipale, 197 le autocertificazioni acquisite e una la denuncia scattata per violazione all’art. 650 del Codice Penale. Nessuna infrazione, invece, è stata rilevata dalle verifiche effettuate in 34 esercizi commerciali, così come dal volo dei droni partiti questo pomeriggio per sorvolare tutta la zona di Taverne d’Arbia.

Domani i 7 mezzi, messi a disposizione dal nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena, sorvoleranno altre due zone del territorio comunale, in modo da controllare il pieno rispetto delle misure adottate per evitare il contagio da Covid-19.