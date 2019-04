Siena: nasce “Italica”, organizzazione sportiva di Forza Nuova

SIENA. Nasce a Siena “Italica Sport e Avventura”, associazione di promozione sportiva organica a Forza Nuova, che raccoglie varie realtà e strutture, su tutto il territorio nazionale, unite dalla comune vocazione alla pratica dello sport dilettantistico e amatoriale: dall’escursionismo, all’alpinismo, dal paracadutismo al rugby, dal calcio agli sport da combattimento. Il referente senese di Italica è Giuliano Lombardi, persona di esperienza nel settore dell’escursionismo – dichiara Alessandro Dolci segretario di FN Siena -.

Italica Siena, che a sede in via Salicotto 112, si dedicherà inizialmente alla promozione e alla organizzazione di uscite a tema, presso siti di rilevanza storica, naturalistica e paesaggistica, dato che il nostro territorio, per la sua particolare conformazione, si presta in modo ideale a questo tipo di proposta.

Dopo Solidarietà Nazionale, Lega della Terra e Ordine Futuro – continua Dolci – con Italica si amplia ulteriormente la nostra offerta di attività e progetti a carattere sociale, entrando anche nel settore della promozione sportiva e ricreativa.

Le escursioni e le attività organizzate da “Italica” Siena, nei settori di volta in volta sviluppati, saranno aperte alla partecipazione e comunicate tramite i consueti canali di divulgazione – concludono Dolci e Lombardi -.