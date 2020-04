Siena, iniziato il trattamento antilarvale delle zanzare nelle caditoie stradali

L’intervento è effettuato da una ditta e specializzata nel settore che usa un prodotto completamente innocuo per la popolazione e per le specie animali non bersaglio

SIENA. E’ iniziato ieri, 8 aprile il trattamento antilarvale nelle caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche per la prevenzione e il controllo delle zanzare in tutto il territorio comunale. L’intervento è effettuato da una ditta e specializzata nel settore che usa un prodotto completamente innocuo per la popolazione e per le specie animali non bersaglio. Gli interventi saranno completati entro il mese questo mese aprile e ripetuti, poi, a cadenza mensile.