“Siena for All” vince il bando del Comune “SIENA DI&PER TUTTI”

L’Associazione Anmic Siena con il contributo di competenze trasversali si appresta a diffondere una campagna di sensibilizzazione sulle barriere architettoniche

SIENA. Una piccola rivoluzione per Siena. Grazie al contributo economico del Comune di Siena (bando “SIENA DI&PER TUTTI” pubblicato a fine 2017), l’Associazione Anmic Siena con il contributo di competenze trasversali (Associazione Paraplegici – Siena, Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA e Fab Lab – Centro Servizi Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, Associazione Culturing) si appresta a diffondere una campagna di sensibilizzazione sulle barriere architettoniche (e non solo) presenti all’interno degli spazi degli esercenti della città. Dal gradino di ingresso, di intralcio per persone con disabilità motoria, ma anche alle mamme con carrozzine, fino ai testi scritti con caratteri troppo piccoli, all`assenza di fasciatoi o ai menù vegetariani. Il progetto Siena for All promuove il concetto di accessibilità come rispetto per le persone con esigenze speciali, ma anche come possibilità di creare luoghi e servizi più confortevoli per tutti.

“Svilupperemo alcuni prodotti prototipo per promuovere una città più accessibile, come rampe amovibili a basso costo realizzate presso il Fab Lab, o l’utilizzo di piccoli sistemi tecnologici per l’orientamento delle persone non vedenti attraverso una semplice applicazione per smartphone” – spiega il presidente Anmic Siena Alessandro Arrigoni. E la coordinatrice Maria Rosanna Fossati aggiunge: “Crediamo che diffondere un’idea di città più accessibile e accogliente faccia bene ai cittadini ma anche ai turisti. Attraverso la campagna di sensibilizzazione Siena for All supereremo piccoli gradini, diffondendo la grande cultura del Design for All. Abbattere una barriera di accesso oggi, speriamo possa porre le basi per pensare e realizzare esperienze accessibili a tutto tondo in città per ciascun tipo di utente.” Per scoprire come partecipare visitate il nuovo sito www.sienaforall.org.