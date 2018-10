Siena eco run: partenza dalla Casa dell’Ambiente

La novità di quest'anno è la possibilità di partecipare alla passeggiata Plogging: correre raccogliendo i rifiuti

SIENA. La seconda edizione del Siena eco run, la gara podistica promossa da Sienambiente in collaborazione con Mens sana runner e Il Maratoneta nell’ambito dell’Open day di Sienambiente, si tiene domenica con partenza e arrivo dalla Casa dell’Ambiente, in via Simone Martini 57. La gara, valida per il Gran fondo Uisp 2018, attraversa la città nei suoi luoghi più caratteristici (piazza del Campo, via Camollia, via Banchi di Sopra etc …) con un percorso che si dirama principalmente tra le vie del centro storico della città. E per chi non corre ma vuole comunque passare una domenica all’aperto, alle 9.15, c’è la passeggiata tra le bellezze storiche di Siena in compagnia di una guida del Centro Guide Siena. Tra le novità di questa edizione, c’è la passeggiata plogging (da “running” e “plocka upp” che vuol dire raccogliere in svedese), una pratica nata in Svezia e diffusasi grazie ai social, che consiste nel correre raccogliendo i rifiuti.

Non è un caso che sia nata in Svezia, uno dei Paesi più all’avanguardia del mondo dal punto di vista dell’ecologia. Per gli svedesi non è solo un’attività fisica, bensì una vera e propria attività collettiva per rendere le città più pulite e sensibilizzare i cittadini a una gestione corretta dei rifiuti (raccolta differenziata e riciclo). La partenza del plogging è alle ore 9. La gara podistica competitiva di 12 chilometri partirà invece alle 9,30 (ritrovo 8,30). A tutti i partecipanti della corsa competitiva verrà consegnato un “pacco gara sostenibile” con prodotti a filiera corta, un sacchetto di Compost Terra di Siena prodotto da Sienambiente e uno shopper riutilizzabile per fare la spesa. Disponibili docce e deposito borse. Per iscrizioni scrivere a pich.giannitti@libero.it, o recarsi presso il negozio Il Maratoneta in via di Camollia, 201. Per informazioni consultare la pagina facebook siena eco run.