Siena: contributi a favore delle famiglie con figli disabili

Il prossimo 30 giugno è il termine ultimo per la presentazione delle richieste

SIENA. Il prossimo 30 giugno è il termine ultimo per la presentazione delle richieste per l’erogazione del contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili pari a 700 euro annui, concesso dal Comune di residenza ed erogato dalla Regione Toscana in presenza di un’accertata sussistenza della condizione di handicap permanente grave (art. 3 Legge 5/2/1992, n.104).

I requisiti per accedere sono: un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 29.999 euro annui; essere residenti nella Regione Toscana da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo.

I moduli per la domanda sono reperibili all’ufficio URP (Palazzo Berlinghieri Piazza il Campo n. 7/8, oppure scaricabili al link

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Famiglie-e-Minori/CONTRIBUTI-REGIONALI-A-FAVORE-DELLE-FAMIGLIE-CON-FIGLI-MINORI-DISABILI-L.R.-73-2018

Per info: rivolgersi alla Direzione Welfare negli orari e nei giorni di apertura al pubblico lunedì 10-12, mercoledì 10-13, martedì e giovedì 15-17, Tel. 0577 292496 – 292624 – 292133.