Siena, Azione Ncc: “Plauso ai vigili per i controlli anti-abusivismo”

Dell'Artino: “bene le verifiche, vogliamo che tutti rispettino le regole”

SIENA. Un plauso alla Polizia Municipale di Siena da Azione Ncc, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta i titolari di attività di noleggio con conducente.

“Alla Polizia Municipale di Siena va il nostro ringraziamento per aver condotto un’operazione di controllo a tappeto che ha portato all’accertamento di una violazione per l’esercizio abusivo di noleggio con conducente – dice Giorgio Dell’Artino, presidente di Azione Ncc -. Siamo i primi a volere che tutti coloro che operano nel settore del trasporto passeggeri rispettino le regole. Confidiamo nel fatto che le verifiche delle forze dell’ordine siano estese a tutte le forme di abusivismo: operare nella legalità è la migliore garanzia sia per gli imprenditori che per i passeggeri”.