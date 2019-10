Siena: a ottobre il censimento Istat popolazione e abitazioni 2019

La rilevazione coinvolgerà un campione di oltre mille famiglie attraverso due modalità, direttamente sul web o rispondendo a un addetto dell’Amministrazione comunale

SIENA. Il Comune collabora con l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) per la realizzazione del censimento annuale della popolazione e delle abitazioni 2019.

La rilevazione coinvolgerà un campione di oltre mille famiglie attraverso due modalità, direttamente sul web o rispondendo a un addetto incaricato dall’Amministrazione comunale.

Le famiglie che hanno ricevuto, dall’Istat, una lettera nominativa, potranno compilare il questionario online, telefonare al numero verde ISTAT 800.188.802 (dal lunedì alla domenica in orario 9-21), oppure recarsi al centro comunale di Rilevazione dell’Ufficio Censimento (Casato di Sotto, 23 – 1° piano, aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Tel. 0577- 292497), mentre, i nuclei familiari che hanno trovato la locandina affissa al portone saranno contattati per ricevere un rilevatore comunale, munito di tablet e tesserino di riconoscimento Istat, per effettuare l’intervista direttamente al proprio domicilio.

Si ricorda che compilare il questionario e fornire i dati richiesti è un obbligo di legge.