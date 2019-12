Siena, a gennaio un Consiglio Comunale sul lavoro

SIENA. Nel corso della seduta consiliare di questa mattina il Presidente Falorni ha annunciato che nel prossimo mese di gennaio si svolgerà un consiglio comunale dedicato al lavoro e richiesto dai gruppi di minoranza PD, PER SIENA e in CAMPO.

Alessandro Masi, capogruppo PD, ha spiegato che “ le statistiche periodiche dei vari enti di rilevazione evidenziano ancora una sostanziale stagnazione nella lunga crisi economica che riguarda anche la nostra Città ed il nostro territorio senese. Da ultimo, la direzione provinciale di INPS di Siena ha presentato alla Cittadinanza un prospetto per la Provincia di Siena, dove aumentano le indennità di disoccupazione, calano le posizioni attive di commercianti e artigiani; aumentano quelle delle aziende. A questo si aggiungono le crisi aziendali che preoccupano i lavoratori e il tessuto produttivo (per tutte Whirlpool). E’ chiaro, quindi, che la lunga crisi di questi anni non accenna ancora a produrre segni stabili di ripresa economica anche nella nostra Città.

La crisi ha travolto relazioni sociali e il valore della rappresentanza e la possibilità di un confronto utile per trovare delle soluzioni ai bisogni dei cittadini. Ecco che, insieme a tutti i Colleghi delle minoranze consiliari, abbiamo ritenuto utile per la Citta’ e tutte le sue organizzazioni richiedere un consiglio comunale ed una discussione sul lavoro e sull’economia della nostra Città e le sue prospettive, invitando Parti sociali, Categorie economiche, Università ed Istituzioni nel luogo della massima rappresentanza dei cittadini”.

“Un segnale serio per l’Anno Nuovo”.