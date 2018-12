Sicurezza stradale. Nuovo rilevatore in strada di Pescaia

L’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare la nuova apparecchiatura per accrescere la sicurezza di mezzi e pedoni nell’arteria cittadina con il tasso più alto di incidentalità

SIENA. E’ in fase di installazione un rilevatore delle infrazioni semaforiche in strada di Pescaia, all’altezza del dispositivo che regola l’incrocio con via Pisacane, via Cesare Battisti e via Bettino Ricasoli. L’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare la nuova apparecchiatura per accrescere la sicurezza di mezzi e pedoni nell’arteria cittadina con il tasso più alto di incidentalità: sono stati ben 35 gli incidenti rilevati soltanto lo scorso anno in strada di Pescaia.

Il rilevatore, che controlla il transito con il rosso semaforico, una volta terminata l’installazione avrà un periodo di sperimentazione che terminerà intorno alla metà di gennaio 2019 e soltanto successivamente inizieranno gli accertamenti delle infrazioni. In ogni caso il Comune darà preventiva notizia alla cittadinanza della data esatta in cui l’apparecchiatura entrerà in funzione.