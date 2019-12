“Siamo le scuole comunali”: soddisfatti dopo le parole dell’assessore Bernini

La scorsa settimana una delegazione del comitato ha incontrato l’attuale assessore ai servizi educativi all'infanzia del Comune di Siena

SIENA. Il comitato dei genitori delle scuole comunali di Siena annuncia buone notizie a tutti i genitori. « Possiamo trascorrere le vacanze natalizie tirando un sospiro di sollievo » afferma il Presidente del comitato Andrea Magrini. La scorsa settimana una delegazione del comitato ha incontrato l’attuale assessore ai servizi educativi all’infanzia del Comune di Siena, Paolo Benini, per chiarire definitamente la posizione del comune nei confronti delle scuole comunali. « Siamo molto contenti di poter annunciare che, per il momento, non è prevista alcuna forma di statalizzazione delle scuole d’infanzia comunali, né alcun ulteriore appalto degli asili nido. L’Assessore ci ha chiaramente comunicato che queste azioni non sono nei piani della giunta e ci ha dato la sua personale rassicurazione che, qualora lo dovessero essere, si opporrà, avendo constatato di persona la qualità delle nostre scuole comunali, durante la visita alle strutture effettuata insieme alla dirigente scolastica Paola Mandarini. Inoltre conclude Magrini « Siamo soddisfatti dell’attuale posizione dell’Amministrazione Comunale e con il Comitato Sì…amo le scuole comunali daremo il nostro contributo affinché il tema dell’educazione all’infanzia sia sempre più al centro del dibattito pubblico.