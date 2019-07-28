Si riunisce il Consiglio comunale di Siena

SIENA. Il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 29/07/2019 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO
N.
Tipologia
NR
Anno
1
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
143
2019
EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021 – VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS. 267/2000; ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’)
2
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
137
2019
ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONI PER L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – APPROVAZIONE.
3
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
149
2019
DONAZIONE DI UN RACCOLTA DI OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA DA ALLESTIRE PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA – ACCETTAZIONE.
4
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
148
2019
GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE DI SIENA CON IL MODELLO SOCIETA’ “IN HOUSE PROVIDING” TRAMITE LA SOCIETA’ COMUNALE “SIENA PARCHEGGI SPA”. MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETA’ ED AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI RISCOSSIONE.
5
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
136
2019
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’ – APPROVAZIONE.
6
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
129
2019
DIMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB S.R.L..
7
PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
140
2019
ZONA A TRAFFICO LIMITATO – ATTUAZIONE “Y STORICA” MODIFICAZIONI AI FINI DELLA PERCORRIBILITA’ DELLA FRANCIGENA CICLABILE.
8
APPROVAZIONE VERBALI
138
2019
APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (17/06/2019).
9
COMUNICAZIONI
139
2019
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
10
INTERROGAZIONE
45
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE INIZIATIVE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL MANCATO RIPESCAGGIO DELLA ROBUR SIENA IN SERIE B.
11
INTERROGAZIONE
75
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MOBILITA’ CICLABILE.
12
INTERROGAZIONE
76
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEL COMMERCIO A SIENA.
13
INTERROGAZIONE
83
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.
14
INTERROGAZIONE
102
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E DELL’ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI FEDERICO TOZZI E INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA.
15
INTERROGAZIONE
108
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI IN MERITO AL 25 APRILE.
16
INTERROGAZIONE
116
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SICUREZZA DELLA VIA SIMONE MARTINI E AI TEMPI DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO.
17
INTERROGAZIONE
117
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL SISMA BONUS ED ECO BONUS.
18
INTERROGAZIONE
118
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PILOMAT E ALLE TEMPISTICHE DELLE MISURE ED INTERVENTI CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE OPPORTUNO PRENDERE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA’ DEI RESIDENTI NELLA ZONA DI VIA PANTANETO.
19
INTERROGAZIONE
119
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI TEMPI DELLA CHIUSURA DEL CANTIERE IN STRADA DI PESCAIA.
20
INTERROGAZIONE
120
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI PER LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
21
INTERROGAZIONE
123
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO MONNA AGNESE.
22
INTERROGAZIONE
124
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE E ALLE METODOLOGIE PER RISOLVERE L’ANNOSA SOSTA DEGLI AUTOBUS IRREGOLARI E LOW COST IN VIALE VITTORIO VENETO.
23
INTERROGAZIONE
135
2019
INERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL BONUS DI 200 EURO DENOMINATO “BENVENUTO AL MONDO”.
24
INTERROGAZIONE
141
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI CONTROLLI OCCUPANTI ALLOGGI ERP.
25
INTERROGAZIONE
142
2019
INERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO MANUTENTIVO E AGLI INTERVENTI DEL RACORDO AUTOSTRADALE 3 DENOMINATO “SIENA – FIRENZE”.
26
INTERROGAZIONE
144
2019
INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI AUMENTARE I SITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELL’ACQUA POTABILE.
27
INTERROGAZIONE
147
2019
INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO MULTILINGUE PRESSO IL PARCHEGGIO DI SAN PROSPERO IL CAMPINO, E PER CONOSCERE LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI.
28
MOZIONE
18
2019
MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.
29
MOZIONE
121
2019
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL’INIZIATIVA PER RIDURRE L’USO DELLA PLASTICA
30
MOZIONE
128
2019
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, MARCO FALORNI, FABIO MASSIMO CASTELLANI, TOMMASO BARTALINI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON TORRITA BLUES NEGLI SPAZI DELLA FORTEZZA MEDICEA.
31
MOZIONE
132
2019
MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA NECESSITA’ CONOSCERE LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO PER RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE L’AZIONE DI GOVERNO.
32
MOZIONE
145
2019
MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA VOLONTA’ DEL COMUNE DI SIENA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, SVILUPPANDO STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.
33
MOZIONE
146
2019
MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA LIMITAZIONE DELLE BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE IN PLASTICA NELLE STRUTTURE COMUNALI.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Michele PINZUTI Dott. Marco FALORNI