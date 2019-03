Si riunisce il Consiglio comunale di Siena

SIENA. Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno 28/03/2019 alle ore 9,00 per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

N. Tipologia NR Anno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 59 2019 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E L’APPLICAZIONE DELLA TARI – ANNO 2019.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 73 2019 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 44 2019 COMMISSIONE COMUNALE PER LA REVISIONE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE E PER LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 54 2019 CONSULTA COMUNALE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ E DELLE LORO FAMIGLIE – NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI.

5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 61 2019 ZONA A TRAFFICO LIMITATO – ATTUAZIONE ”Y STORICA” – MODIFICAZIONI.

6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 70 2019 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER. APPROVAZIONE.

7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 72 2019 PIANO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) – SECONDA FASE – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 65/2014.

8 APPROVAZIONE VERBALI 56 2019 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (14/02/2019 – 21/02/2019).

9 COMUNICAZIONI 57 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

10 INTERROGAZIONI 5 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL VIGILE DI QUARTIERE.

11 INTERROGAZIONI 6 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERNO A PORTA ROMANA.

12 INTERROGAZIONI 21 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL RIPRISTINO CENTRO DI QUARTIERE DI ISOLA D’ARBIA.

13 INTERROGAZIONI 24 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO DI SIENA.

14 INTERROGAZIONI 32 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DELLA BANCA MPS.

15 INTERROGAZIONI 42 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO A COME IL COMUNE DI SIENA SI PREPARA PER IL REDDITO DI CITTADINANZA.

16 INTERROGAZIONI 45 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE INIZIATIVE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL MANCATO RIPESCAGGIO DELLA ROBUR SIENA IN SERIE B.

17 INTERROGAZIONI 47 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA DELLA TRESSA/SS2 CASSIA (CORONCINA)

18 INTERROGAZIONI 48 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO AL TRAFFICO VEICOLARE PESANTE IN VIA CASSIA SUD.

19 INTERROGAZIONI 50 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLA REVOCA DI UN FINANZIAMENTO DI OLTRE 12 MILIONI DI EURO AL POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE.

20 INTERROGAZIONI 60 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA.

21 INTERROGAZIONI 62 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL TRAFFICO E TUTTO CIO’ CHE QUESTO INGENERA NEL CENTRO STORICO.

22 INTERROGAZIONI 63 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PROGETTO DI FAVORIRE IL PASSAGGIO DEI SOLI MEZZI ELETTRICI O IBRIDI NEL CENTRO STORICO.

23 INTERROGAZIONI 66 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA MANCATA NOMINA DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI SIENA.

24 INTERROGAZIONI 67 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLA “Y STORICA”.

25 INTERROGAZIONI 68 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI O DOSSI IN VIA CONTE D’ARRAS E VIA ALDOBRANDESCHI.

26 INTERROGAZIONI 69 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO NEL COMUNE DI SIENA.

27 INTERROGAZIONI 74 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO AD ALCUNE AUTO IN SOSTA ALL’INTERNO DEI GIARDINI DE LA LIZZA.

28 INTERROGAZIONI 75 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MOBILITA’ CICLABILE.

29 INTERROGAZIONI 76 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEL COMMERCIO A SIENA.

30 INTERROGAZIONI 77 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLO STATO DEL COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA GROSSETO-SIENA E SULLA MANUTENZIONE DELLA SIENA-FIRENZE.

31 INTERROGAZIONI 78 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE’ IN MERITO AI CORSI DI CULTURA AERONAUTICA ORGANIZZATI DALL’AERONAUTICA MILITARE CON LA COMPARTECIPAZION E DEL COMUNE DI SIENA.

32 INTERROGAZIONE 79 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MANFREDI DI SVEVIA E VIA CONTE D’ARRAS.

33 MOZIONE 16 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DELLA CINTA MURARIA NEL TRATTO PORTA TUFI/ORTO DEI PECCI.

34 MOZIONE 199 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.

35 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.

36 MOZIONE 20 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO A SIENA.

37 MOZIONE 26 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FRATELLI D’ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI, ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, LEGA MASSIMO BIANCHINI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O DI UN CENTRO CIVICO ALLA MEMORIA DI ORIANA FALLACI.

38 MOZIONE 35 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, ANNA MASIGNANI, ANDREA PIAZZESI, DAVIDE DORE, MASSIMO BIANCHINI IN MERITO AL RECEPIMENTO NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SIENA DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 (C.D. DECRETO MINNITI), CONVERTITO CON LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48 COME MODIFICATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 (C.D. DECRETO SALVINI), CONVERITO CON LA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132, CHE HA APPORTATO MODIFICHE ALL’ART. 9 DEL CITATO DECRETO 14 DEL 2017.

39 MOZIONE 58 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS-MCS/SPQS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI CHIUSURA DELLA PINACOTECA DI SIENA.

40 MOZIONE 64 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL DECORO URBANO DELLE VIE PROSPICIENTI IL PALAZZO PUBBLICO.

41 MOZIONE 65 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA TUTELA DEI BENI ARTISTICI SOGGETTI E NON A VINCOLO DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Michele PINZUTI Dott. Marco FALORNI