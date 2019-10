“Settimana VIVA”: due giorni alla Tozzi per imparare le manovre salvavita

L'evento, che ha coinvolto 84 ragazzi, è stato organizzato dall'associazione Siena Cuore Onlus

SIENA. Si è conclusa la due-giorni di formazione alle ‘manovre salvavita’ a cura di Siena Cuore Onlus presso l’ I.C. “FEDERIGO TOZZI” di Siena all’interno della manifestazione ‘Settimana VIVA!’, evento mondiale per la sensibilizzazione alla rianimazione cardiopolmonare a cura dell’ Italian Resuscitation Council di cui Siena Cuore Onlus è il portavoce a Siena e a cui l’ I.C. “FEDERIGO TOZZI” – SIENA ha aderito anche quest’anno.

Tra ieri e oggi 84 ragazzi della Scuola Media dell’Istituto hanno partecipato con entusiasmo e attenzione assieme alle loro insegnati, mentre la prossima settimana, nelle giornate del 28 e 29 c.m., sarà la volta delle classi delle elementari.

Obiettivo di VIVA! è quello di sensibilizzare la cittadinanza, e in particolare i giovani sin dalla più tenera età, alla tematica dell’ arresto cardiaco e alla conoscenza delle ‘manovre salvavita’.

“Siamo molto soddisfatti ed emozionati – commenta la Preside dell’I.C. “F. Tozzi” Floriana Buonocore – di questo secondo anno di formazione, che dopo l’intero corpo docente, questa volta, ha interessato la curiosità dei ragazzi, arrivando al loro cuore e alla loro mente. La cultura del dovere del soccorso e della protezione, infatti, rappresenta uno dei semi più importanti che possiamo consegnare ai nostri alunni per diventare grandi e responsabili”.

Ha dichiarato il Dr. Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore Onlus: ” In questi giorni i nostri volontari istruttori si sono messi a disposizione dei ragazzi della 3 media dell’I.C. F. Tozzi di Siena in occasione della Settimana Viva!, evento organizzato in Italia da IRC ma che ormai è divenuto a carattere mondiale. Ieri ed oggi 84 ragazzi hanno imparato a salvare una vita con semplici manovre BLS e come si usa un defibrillatore… Un grazie di cuore a tutti i volontari di Siena Cuore Onlus che hanno permesso tutto questo; un grazie alla Dirigente Prof. Floriana Buonocore per aver creduto nel nostro progetto e a tutti Professori intervenuti: ma soprattutto ai ragazzi che sono stati veramente bravi!”

In questa settimana in tutto il mondo si svolgono in contemporanea eventi e corsi di formazione a più livelli. Siena Cuore Onuls per il secondo anno si fa portavoce della tematica e con i suoi volontari ha dato il via ad una serie di corsi di dimostrazione nelle scuole, attività che si affianca a quella istituzionale di formazione accreditata dalla Regione Toscana che svolge regolarmente sulla provincia di Siena e Grosseto attraverso i Progetti Vita Siena e Grosseto riconosciuti dal Progetto Vita Nazionale.

Siena Cuore Onlus oltre ai corsi gratuiti di formazione accreditati e alla raccolta fondi per donazione defibrillatori, organizza il Premio annuale BSLD Angel per riconoscere il lavoro svolto sul territorio da tutti coloro che si sono formati alle manovre blsd come personale laico in supporto alla rete di emergenza-urgenza sempre più attiva e capillare nella nostra regione per territori cardio-protetti.