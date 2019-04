Servizio accoglienza migranti: prorogati i bandi

Si possono presentare offerte fino alle ore 14 del 19 aprile 2019

Prefettura

SIENA. La Prefettura ha pubblicato sulla home page del proprio sito (www.prefettura.it/siena, colonna sx, sotto la voce IN EVIDENZA) i provvedimenti relativi alla proroga dei termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con più operatori economici per la gestione dei centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative e da centri collettivi; ciò al fine di consentire una maggiore partecipazione, attesa la complessità della procedura telematica necessaria per l’inoltro delle offerte.