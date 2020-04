Senza fissa dimora in stato confusionale trovato dai Carabinieri sulla tangenziale

Camminava di notte sulla carreggiata col rischio di essere investito

SIENA. Intorno all’1,20 di questa mattina (8 aprile) è arrivata una segnalazione alla centrale 112 da parte di un cittadino, che spiegava di aver notato una persona che camminava a piedi sulla Tangenziale ovest di Siena (direzione Grosseto) al buio, col rischio di essere investito da qualche autovettura in transito. I Carabinieri sono intervenuti con due autoradio Nor ed hanno individuato un uomo in stato confusionale lungo la carreggiata. Poco dopo, è intervenuta sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena per accertamenti medici. Si tratta di un senza fissa dimora di 52 anni.