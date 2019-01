Senso unico in via Custoza e via Vivaldi

Maggiore sicurezza per i pedoni e per la viabilità

SIENA. Già attivo, da oggi 16 gennaio, il senso unico a scendere in via Custoza. Il provvedimento si è reso necessario per garantire una maggiore sicurezza sia per la circolazione veicolare sia per il passaggio dei pedoni. L’intervento è stato infatti determinato dal restringimento della carreggiata a seguito della creazione di un marciapiede realizzato la scorsa primavera.

Con l’eliminazione del doppio senso di circolazione la possibilità, lungo la via, di delimitare spazi di sosta per le autovetture.

Sempre per rispondere alla richiesta di sicurezza avanzata da molti cittadini a breve sarà istituito il senso unico anche in via A. Vivaldi, nel primo tratto della strada che va a ricongiungersi con via B. Peruzzi. Nel frattempo la carreggiata sarà oggetto di interventi di manutenzione al fondo stradale, e all’installazione di un guardrail che costeggerà la scarpata che scende verso i sottostanti campi da tennis.