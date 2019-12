“Senesi + sicuri”. Si parla di protezione civile nella sede universitaria di via Mattioli

L'appuntamento, fissato per il 7 dicembre, è aperto alla cittadinanza

SIENA. “Senesi + sicuri. Conoscere i rischi per conviverci e proteggersi” è il convegno, aperto alla cittadinanza, organizzato da VAB Toscana (Vigilanza Antincendi Boschivi odv), che è presente a Siena con la sede operativa periferica di VAB Siena, insieme a CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscano), per “informare la popolazione – come ha detto Silvana Viti, consigliere regionale di VAB Toscana – sui rischi naturali, ed imparare a conviverci e autoproteggersi adottando comportamenti virtuosi e buone pratiche, al di là degli aiuti che può fornire tutta la funzione della protezione civile”.

L’appuntamento, con il partenariato dell’ANC di Siena, il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Siena e la collaborazione del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, è per il prossimo 7 dicembre (9,30-12,30) nell’Aula Cardini del Complesso universitario in via P.A. Mattioli, 10 a Siena.

“L’occasione – ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Sara Pugliese – per avvicinare i cittadini ad un tema, purtroppo, sempre più di attualità come quello delle calamità naturali. Il convegno di sabato serve, proprio, a informare sulle linee guida adottate, e su come fronteggiare situazioni di emergenza”.

Sono previsti interventi di: Lorenzo Alessandrini del Dipartimento nazionale di Protezione Civile; Elvezio Galanti, il geologo e docente all’Ateneo di Firenze, ex Direttore generale del Dipartimento di PC, che ha aggiornato il Piano di Protezione Civile del Comune di Siena; Paolo Ceccotti ingegnere del Comune di Siena; Riccardo Salvini, geologo e docente universitario; Giuseppe Panzardi, direttore della Centrale operativa del 118 Siena-Grosseto; del generale Nicola Raggetti dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) e Damiano Sonnini di meteoSiena24.