Sena Cvitas: “Ben vengano le sinergie tra biotecnologi”

Gli accordi con lo Spallanzani di Roma di Tls e Diesse sono il segno dell'eccellenza senese

SIENA. Il Circolo Sena Civitas plaude all’accordo tra Toscana Life Science e l’Istituto Nazionale Malattie infettive Spallanzani di Roma per una ricerca di sviluppo di anticorpi monoclonali umani che possano offrire una risposta rapida alle malattie infettive emergenti.

In questi giorni di disorientamento e paura causate dalle informazioni sulle persone decedute e sull’espandersi del Coronavirus in Italia e nel mondo, e per le drammatiche emergenze che vediamo dai media, la lucidità ci impone di lasciare le lamentele (anche di alcuni partiti) a favore di un approccio diverso all’emergenza verso questi tipi di sinergie, come anche quella tra lo Spallanzani e Diesse Diagnostica Senese, che rappresentano la strategia da adottare contro l’epidemia.

Siena ha le proprie eccellenze nel campo delle biotecnologie e la storia consolidata in questo campo le consente di entrare prepotentemente al centro dell’attenzione internazionale a indicare la strada maestra da seguire.

Nel consigliare ai nostri concittadini sempre e comunque la ricerca del senso di responsabilità e delle competenze anche nelle informazioni che circolano, rivolgiamo l’invito a guardare le informazioni, interpretarle e contestualizzarle senza mai dimenticare il rispetto poiché dietro queste ci sono sempre delle persone che soffrono.

Circolo Sena Civitas