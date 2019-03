Sena Civitas replica all’assessore Appolloni

"Perché ha firmato le dimissioni in fase di riunione del gruppo politico del Circolo e ha chiesto che venissero votate dal Direttivo?"

SIENA. Abbiamo letto adesso la dichiarazione dell’Assessore Appolloni: ” al fine del bene comune dei cittadini senesi” intende mantenere il ruolo – nonostante abbia presentato le dimissioni a Sena Civitas chiedendo anche il voto del Direttivo -, perché il ruolo è incarico fiduciario del Sindaco. Cioè il fatto che il suo nome sia stato indicato da Sena Civitas in rappresentanza dei 1039 voti ricevuti dalla lista non conta nulla? Allora perché ha firmato le dimissioni in fase di riunione del gruppo politico del Circolo e ha chiesto che venissero votate dal Direttivo?

A tutela dell’immagine e in onore al corretto incedere degli accadimenti, alleghiamo la lettera del circolo protocollata e la copia delle dimissioni firmate 13 giorni fa dall’Assessore.

Sena Civitas