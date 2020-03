Sena Civitas: “Lo sport va valorizzato tutto”

E' polemica sul video promozionale di Siena città europea dello sport

SIENA. Da Sena Civitas riceviamo e pubblichiamo.

“Abbiamo visto quello che si preannuncia essere il primo dei filmati promozionali dello Sport senese in vista dell’anno europeo dello Sport 2021. Abbiamo anche letto le tantissime reazioni indignate da parte dei cittadini ben consapevoli che, fortunatamente, lo sport a Siena e provincia vanta una tradizione e successi che sono mal sintetizzati nei 3 minuti e mezzo del filmato. Ci aspettiamo quindi che le prossime uscite video rendano giustizia (come forse avrebbero dovuto fare fin da subito) non solo dei gloriosi successi delle squadre senesi a livello delle massime serie, ma anche delle innumerevoli discipline di base che rappresentano il vero vanto della nostra città e del nostro tessuto sociale. E ci aspettiamo anche di non vedere più rappresentate discipline sportive iperprofessionistiche solo per far vedere il marchio di uno sponsor…”.

Il video