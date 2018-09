Sena Civitas ha incontrato l’ex sindaco di Assisi

Ricci era uno dei relatori del Wte in svolgimento a Siena

SIENA. A margine del WTE Unesco World Tourism Event for Unesco cities and sites, il Circolo Sena Civitas ha incontrato l’amico di sempre, Claudio Ricci, uno dei relatori all’evento. Ricci. ex sindaco di Assisi ed ex presidente dei Siti italiani Patrimonio mondiale Unesco, è oggi riconosciuto promotore dell’immagine italiana all’estero.

Con Ricci il Circolo ha parlato di Siena, del suo territorio e del suo delicato e prezioso tessuto immobiliare che da secoli fa da cartolina al panorama senese. Un patrimonio che ha bisogno di seguire il corso della vita della società in modo che rimanga curato, come curato rimane il proprio territorio circostante.

Con Ricci il Circolo Sena Civitas ha fatto un’analisi politica del lavoro che è stato fatto e si sta facendo in città. È’ stato anche condivisa l’esperienza che Ricci farà in Umbria confermando il reciproco interesse per un rafforzamento dei civismo e per fare sinergie delle rispettive esperienze.

Il piacevole incontro si è concluso con la visita del museo di una contrada, uno dei 17 tesori di Siena, nel quale Ricci si è soffermato ad ammirare la bellezza più sconosciuta di una cultura e di una tradizione senza uguali nel mondo. L’illustre ospite è stato, inoltre, favorevolmente colpito dalla cortesia e dalla preparazione delle persone che lo hanno accompagnato nel percorso museale”.