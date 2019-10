Segnaletica di cantiere: un concorso per gli studenti del “Buoninsegna”

La presentazione nell’auditorium della Cassa Edile nel corso della Settimana della sicurezza

SIENA. Sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questo Cassa Edile Siena, Scuola edile Senese hanno promosso un concorso grafico sulla segnaletica da cantiere riservato agli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna di Siena. Il bando, realizzato in collaborazione con cantierepro.com, è stato presentato questa mattina nel corso della Settimana della sicurezza in programma fino al 31 ottobre. L’avviso, che scadrà il 17 gennaio 2020, ha lo scopo di far riflettere e lavorare gli studenti sulla segnaletica di cantiere, realizzando opere visive che siano in grado di attirare l’attenzione, in modo rapido e proficuo, dei lavoratori su situazioni o oggetti che possono essere causa di potenziale rischio. «La segnaletica, per essere efficace – sottolinea Stefano Cerretani della Scuola edile senese – deve dare un messaggio immediato e facilmente interpretabile. Deve quindi essere accattivante, colpire l’immaginazione ma contemporaneamente rispettare gli obblighi formali previsti dalla normativa».

La fase preliminare vedrà i ragazzi coinvolti con uno studio preliminare sull’evoluzione storica della cartellonistica ammonitrice, sulla legislazione attuale e sulle tecniche e materiali che sono stati sperimentati ed utilizzati nel tempo. Successivamente i ragazzi dovranno produrre un progetto grafico secondo i criteri del bando. I lavori saranno giudicati da una giuria che stilerà una classifica in base ai criteri di corrispondenza al tema, quello delle cadute dall’alto, comunicazione e creatività. Ai primi tre classificati saranno corrisposte delle carte di credito pre pagate per un valore complessivo di 600 euro. Le opere elaborate saranno esposte all’interno del museo della segnaletica sicurezza del lavoro e date in dotazione alle aziende iscritte alla Cassa edile.

Il bando è disponibile su www.scuolaedilesiena.it