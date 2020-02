Segnaletica di cantiere: l’edilizia senese premia il miglior cartello “cadute dall’alto”

A contendersi il riconoscimento gli studenti del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna

SIENA. Il bando, lanciato nel corso della Settimana sulla sicurezza, aveva lo scopo di far riflettere e lavorare gli studenti sulla segnaletica di cantiere, realizzando opere visive in grado di attirare l’attenzione, in modo rapido e proficuo, dei lavoratori su situazioni o oggetti che possono essere causa di potenziale rischio.

Sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questo obiettivo Cassa Edile Siena, Scuola edile Senese hanno promosso un concorso grafico sulla segnaletica da cantiere riservato agli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna di Siena. Le premiazioni del concorso, realizzato in collaborazione con cantierepro.com, si svolgeranno giovedì 27 febbraio ore 10.30 (Auditorium Cassa Edile) e vedranno la partecipazione, oltre che degli studenti che hanno realizzato i lavori anche dell’assessore alla formazione e istruzione del Comune di Siena Paolo Benini. Sarà presente la giuria composta da Alessio Cencioni Cantiere Pro, Tommaso Andreini pittore senese), Giannetto Marchettini Presidente Ente Scuola Edile, Stefano Cerretani Direttore Ente Scuola Edile, Andrea Tanzini Presidente ANCE Siena. L’avviso ha avuto lo scopo di far riflettere e lavorare gli studenti sulla segnaletica di cantiere, realizzando opere visive in grado di attirare l’attenzione, in modo rapido e proficuo, dei lavoratori su situazioni o oggetti che possono essere causa di potenziale rischio.

La fase preliminare aveva visto i ragazzi coinvolti con uno studio preliminare sull’evoluzione storica della cartellonistica ammonitrice, sulla legislazione attuale e sulle tecniche e materiali che sono stati sperimentati ed utilizzati nel tempo. Successivamente i ragazzi hanno prodotto un progetto grafico secondo i criteri del bando. Ai primi tre classificati saranno corrisposte delle carte di credito pre pagate per un valore complessivo di 600 euro. Le opere elaborate saranno esposte all’interno del museo della segnaletica sicurezza del lavoro e date in dotazione alle aziende iscritte alla Cassa edile.