Segnale tv mancante in via Fiorentina: Pugliese risponde

SIENA. A seguito delle recenti precipitazioni piovose che hanno interessato lo scorso fine settimana la nostra città causando l’interruzione in via Fiorentina del segnale TV l’assessore ai Servizi informatici Sara Pugliese precisa quanto segue.

“Il problema si è verificato in seguito al completo allagamento di un pozzetto di contenimento degli apparati necessari alla trasmissione dati per il risanamento del quale si è reso necessario l’intervento dell’autospurgo. La prima segnalazione dell’interruzione del segnale Tv è giunta all’amministrazione alle ore 16,57 dello scorso lunedì 29, e Telecom Italia si è immediatamente attivata per la riparazione. Purtroppo la complessità dell’intervento ha comportato un ritardo nella risoluzione del problema, vista l’eccezionalità dell’operazione, completamente risolto questa mattina (1° agosto) alle ore 8,30.

L’amministrazione, nello scusarsi con gli utenti, ricorda che, da tempo, ha potenziato l’help desk per le segnalazioni relative alla mancanza di segnale TV, e a tutti coloro che hanno telefonato sono state date spiegazioni sulle tempistiche di risoluzione del guasto”.

Per segnalare la mancanza del segnale TV (fibra ottica) è disponibile il numero verde 800 222 777. Il servizio con operatore è in funzione dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8,30 alle 13,30, esclusi i festivi.

Fuori orario è possibile lasciare un messaggio nella casella vocale o inviare e-mail a guastitv@comune.siena.it con nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, tipologia del guasto.

Gli utenti inoltre possono essere informati dell’andamento dei guasti componendo lo stesso numero verde 800 222 777 o quello dell’URP 800 292 292.