Se n’è andato Sandro Finetti, grande tecnico del basket

SIENA. (a. m.) E’ morto questa mattina (23 febbraio) per una malattia contro la quale ha lottato a lungo Sandro Finetti, professore di educazione fisica, responsabile tecnico del settore minibasket della Virtus, società per la quale ha lavorato come tecnico fin dagli anni settanta, anche guidando la prima squadra.

Finetti è stato uno dei tecnici più preparati della pallacanestro senese, che ha contribuito con il suo lavoro ed il suo impegno, soprattutto sui giovani da far crescere, Ha avuto anche una esperienza alla Mens Sana nel campionato 80/81 come secondo di Ezio Cardaioli.