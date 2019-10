Scotte: il professor Guido Francini va in pensione

SIENA. Il professor Guido Francini dal 1° novembre lascerà la guida dell’UOC Oncologia Medica per raggiunti limiti di età.

Guido Francini, medico oncologo e professore ordinario dell’Università di Siena, ha diretto il reparto di Oncologia Medica e la scuola di specializzazione in Oncologia Medica, oltre ad aver insegnato in diversi corsi di laurea di area medica, ha portato avanti importanti studi soprattutto nell’ambito delle metastasi ossee e ha ricoperto prestigiosi incarichi in numerose società scientifiche, tra cui il Collegio degli Oncologi Universitari e il Gruppo di Oncologia Geriatrico Italiano.

«Ringrazio il professor Francini per il grande impegno profuso in tutti questi anni – commenta Valtere Giovannini, direttore generale – e per il suo importante contributo nel formare i futuri medici».