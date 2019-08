Scoperto uomo ubriaco e già allontanato da Siena

La Polizia lo multa e lo allontana nuovamente

Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: POLIZIA DI SIENA IN FORTEZZA

SIENA. Ieri sera (17 agosto), a seguito dell’intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato, nella zona di Piazza Amendola i poliziotti delle Volanti hanno notato una persona che, seduta su di panchina con una coperta addosso, stava bevendo una bottiglia di vino.

Gli agenti, avvicinandosi all’uomo, immediatamente hanno accertato trattarsi di un cittadino rumeno di 51 anni, già noto in quanto destinatario del provvedimento di divieto di ritorno emesso dal Questore di Siena, che manifestava i classici sintomi dell’ubriachezza.

Per questi motivi, i poliziotti delle Volanti, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, sanzionato per il suo palese stato di ubriachezza e, quindi, allontanato.