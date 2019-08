Sconcertante episodio durante il Palio

di Augusto Mattioli

SIENA. Uno sconcertante episodio si è verificato durante il palio alla curva del Casato. Secondo quanto testimonia il periodico senese Tufo – uscito in questi giorni per raccontare la corsa – qualcuno dai palchi del Comune, sotto palazzo Berlinghieri, ha lanciato una bottiglietta da mezzo litro nella pista. Come si vede dalla foto, la bottiglietta è sul tufo, poco sotto il cuoio della curva. Al terzo passaggio la bottiglietta non c’è più. Non si sa se è stata tolta rapidamente da qualcuno o se sia rotolata più in basso.

Simonetta Losi, direttore del giornale, nel suo editoriale parla di “comportamento sconsiderato”.