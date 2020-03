Scomparsa l’attrice Lorenza Elisa Rossi: il cordoglio del gruppo La Sveglia

La compagnia tutta si stringe con immenso affetto attorno al marito Alberto, alla piccola Olimpia, alla sorella Sofia e ai genitori

SIENA. Con profondo dolore e sgomento il Gruppo Teatrale La Sveglia annuncia la scomparsa avvenuta ieri di Lorenza Elisa Rossi, attrice di punta della compagnia senese. Se ne è andata silenziosamente, nel riserbo con cui ha vissuto la sua malattia contro la quale ha combattuto una battaglia impari ma coraggiosa, senza mai abbandonarsi al dramma ma anzi reagendo con positività così come era solita fare di fronte ad ogni difficoltà.

Con la sua personalità effervescente, vulcanica e piena di sole, contribuiva a fare gruppo e a smussare asperità affrontandole in modo schietto e diretto. Era una leader naturale, una presenza che non passava inosservata nella vita come sulla scena che sapeva riempire con la sua elegante bellezza e la sua vivace intelligenza.

Dal suo debutto con La Sveglia nel 2008 ci ha regalato splendide interpretazioni di ruoli femminili che era stata capace di personalizzare con professionalità e ironia, quell’ironia che era proprio uno dei suoi tratti distintivi. Gli amici de La Sveglia la ricordano creativa e sorridente, sempre pronta alla battuta e alla risata anche durante le prove più estenuanti. La compagnia tutta si stringe con immenso affetto attorno al marito Alberto, alla piccola Olimpia, alla sorella Sofia e ai genitori.