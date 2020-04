Santa Petronilla: l’isolamento dà buoni risultati

10 ospiti nehativizzati, un solo operatore positivo

SIENA. “Le misure di isolamento che son state adottate, in modo tempestivo, stanno dando risultati importanti. Continueremo così, lavorando quotidianamente, fino al ripristino di una situazione di normalità. Anche se, parlare di normalità può sembrare adesso difficile”.

Sono le parole di Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese alla luce dei risultati degli ultimi tamponi fatti ad operatori e ospiti del Santa Petronilla dalla Asl Toscana sud est.

Ben 10 ospiti, infatti, si sono negativizzati: ne rimangono due positivi. Per quanto riguarda gli operatori, da 9 positivi ne è rimasto 1.

“Dal 19 marzo, data in cui il primo operatore del Centro Diurno è risultato positivo, la situazione è in lento ma costante miglioramento – sottolineano dalla Asl Toscana sud est -. I tamponi di controllo del 7 e 10 aprile ci indicano che la strada è quella giusta. Insieme alla Cooperativa “Mediterranea” che gestisce la struttura, stiamo mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari”.