Uno dei due è molto grave dopo aver sbattuto con violenza la testa a terra

SIENA. Il 118 è intervenuto assieme alla Polizia per soccorrere due giovani (24 e 25 anni) che in vicolo della Fortuna, nei pressi della Sinagoga, sono rimasti feriti dopo aver saltato un muretto. Il 25enne ha sbattuto violentemente la testa al suolo ed è apparso subito molto grave, l’altro risulta ferito seriamente ma non è in pericolo di vita.